Polacy zainteresowali się budową schronów. To jednak jest ogromny wydatek

O sprawie pisze wyborcza.biz i podaje, że liczba schronów w Polsce od 2010 r. sukcesywnie rośnie. To efekt zmiany myślenia o kwestii bezpieczeństwa. Do 2017 r. przybyło ponad 15 tys. schronów.

Polacy myślą o własnych schronach

Do zrealizowania tego celu zaprzęgane są nie tylko firmy państwowe, ale również prywatne. Wyborcza.biz podaje, że część firm budowlanych działa, by dołączyć schrony do swojej oferty. Szukają już w tym celu partnerów. W money.pl w 2019 r. pisaliśmy, że to rosnący rynek, choć wciąż raczkujący.