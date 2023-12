W Polska Press boją się zwolnień. Piszą do Obajtka

Szykują się zmiany w Polska Press?

"Spółka prowadzi standardowe analizy mające na celu dostosowanie się do warunków rynkowych i zagwarantowanie jej rozwoju. Jeśli wyniki analiz wymuszą podjęcie decyzji odnośnie do zmiany poziomu zatrudnienia, to jako pierwsze zostaną o tym poinformowane związki zawodowe" - to fragment odpowiedzi, jaką otrzymał serwis od Polska Press.