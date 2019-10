W sklepach brakuje pracowników, a ofert pracy... ubywa

Liczba ofert pracy w handlu i sprzedaży zmalała w trzecim kwartale 2019 r. - pokazują najnowsze dane, na które powołuje się "Rzeczpospolita". Tylko na portalu Pracuj.pl w tej specjalizacji liczba ofert spadła o 6 proc. rok do roku. Jednak liczba nadal jest ogromna, w trzecim kwartale opublikowano tam 41,3 tys. ofert pracy w handlu i - jak zwykło bywać - żaden sektor nie zbliżył się do tego progu. Druga specjalizacja - obsługa klienta - odpowiadała za 27,6 tys. ofert opublikowanych w tym serwisie.

Miniony kwartał to także największy spadek - w ujęciu procentowym - liczby ofert pracy w sektorze produkcji, który obejmuje m.in. produkcję żywności. W tej specjalizacji spadek sięgnął aż 25 proc. Ogłoszeń o pracę w sektorze produkcji opublikowano na Pracuj.pl 8,8 tys. Niewiele lepiej było w sektorze logistyk, gdzie liczba ofert pracy w tym tylko serwisie spadła rok do roku o 8 proc., do poziomu 10,6 tys.