Wakacje kredytowe w mBanku. Jakie warunki należy spełnić? Jak złożyć wniosek?

Wakacje kredytowe – warunki dla klientów mBanku

Dzięki ustawie podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę banki mają obowiązek udzielania klientom ustawowych wakacji kredytowych. Dotyczy to także mBanku, jednego z głównych instytucji finansowych w Polsce. Ustawa została podpisana 14 lipca br., tak więc wchodzi w życie z dniem 29 lipca. Tego dnia (w godzinach przedpołudniowych) bank udostępni swoim klientom wniosek o zawieszenie spłaty kredytu. Taka informacja pojawiła się na oficjalnej stronie internetowej mBanku. Z udogodnienia mogą skorzystać wyłącznie klienci mający kredyt hipoteczny w polskich złotych.

Klienci mBanku mogą w 2022 r. zawiesić spłatę rat kredytu dwukrotnie na okres 2 miesięcy. Od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku lub od 1 października do 31 grudnia 2022 roku. W 2023 r. natomiast na 1 dowolny miesiąc w każdym kwartale. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.