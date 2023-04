Walczą z plagą szczurów. To może być początek problemów. "Rynek zacznie się ruszać"

Wrocław to miasto, w którym szczury mają wręcz idealne warunki do bytowania.

- W ścisłym centrum Wrocławia jest fosa, mamy rozbudowany systemy kanalizacji, starą zabudowę i wiele restauracji oraz sklepów w centrum. To środowisko, w którym szczury czują się idealnie , i to widać. Są miejsca, gdzie szczury spotkamy o każdej porze dnia i nocy - mówi w rozmowie z money.pl przewodnicząca zarządu osiedla Stare Miasto i jednocześnie miejska radna Jolanta Niezgodzka.

Plaga szczurów we Wrocławiu. "To wstyd dla miasta"

- Już nie wystarczy rozłożyć trutki na szczury. W mieście, szczególnie w ścisłym centrum, potrzebny jest nowy system przechowywania i odbioru odpadów. Inaczej nie pozbędziemy się problemu. Trzeba to powiedzieć wprost: to wstyd dla miasta, że o Wrocławiu jest głośno, właśnie w tym kontekście - uważa Jolanta Niezgodzka.

Choć Wrocław ze szczurami walczy od lat, to w ostatnim czasie - obserwując, chociażby wpisy w mediach społecznościowych - można odnieść wrażenie, że problem ten nasilił się. Mieszkańcy donoszą, że gryzonie nie tylko opanowują śmietniki i piwnice. "Super Express" przedstawił historię wrocławianki, która w ubikacji znalazła zdechłego szczura. Zwierzę weszło do jej mieszkania przez kanalizację. W sieci pojawiły się nowe zdjęcia i wideo z gryzoniami.

Wiceprezydent Wrocławia Sebastian Lorenc w rozmowie z money.pl podkreśla, że nie ma żadnych oficjalnych wyliczeń dotyczących populacji szczurów we Wrocławiu, ale szczerze przyznaje: walka ze szczurami to nie jest walka do wygrania, bo gryzonie nie znikną z miasta. Ale populacja musi być pod kontrolą.