Oto jakie Polacy mają przeciętne dochody. Są najnowsze dane

Kiedyś nie mówiło się o średniorocznej inflacji tylko inflacji rocznej, czyli za 2022 w grudniu rok do roku - 16,6%. A że inflacja średnioroczna jest mniejsza to rząd tylko o niej gada. W 2023 roku wszystko wskazuje, że inflacja rok do roku w grudniu 2023 będzie mniejsza od średniorocznej więc i rząd zmieni narrację.