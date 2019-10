Walka ze smogiem. Sejmowa komisja za karaniem za sprzedaż i import kopciuchów

Jak podaje PAP, projekt ustawy zakłada uszczelnienie rynku tak, by do konsumentów nie trafiały pozaklasowe, nieekologiczne kotły grzewcze. Nowelizacja definiuje "wprowadzanie do obrotu", co ma wyeliminować możliwość sprowadzania do Polski nieekologicznych kotłów z innych państw UE, Turcji i państw EFTA (będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym).