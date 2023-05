Warszawa to dopiero początek. Niemiecki gigant chce mieć w Polsce 400 sklepów

Choć 26 maja jest dniem pracującym, to przed godz. 10 w warszawskim sklepie Woolworth zameldowała się spora grupa klientów. W wielu przypadkach to był główny powód odwiedzin galerii Fort Wola, która w 2023 r. wznowiła działalność po kilku latach. Potwierdzały to ich rozmowy, w których wymieniali się informacjami, na którym piętrze można znaleźć nowy punkt sprzedaży. Porównywali też ceny produktów dostępnych w niemieckiej sieci z tymi u konkurencji.