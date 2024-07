Węglowy gigant uruchomił cztery nowe ściany wydobywcze

JSW zwiększa wydobycie

Oto wyniki węglowego giganta

Produkcja węgla w grupie JSW w drugim kwartale 2024 r. ogółem wyniosła 2,87 mln ton i była niższa w porównaniu do I kwartału 2024 r. o ok. 8,5 proc., a w stosunku do II kwartału 2023 r. spadła o ok. 13,6 proc. - podała spółka we wtorkowym komunikacie. Produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,31 mln ton i była niższa w porównaniu do I kw. 2024 r. o ok. 4,1 proc., a w stosunku do II kw. 2023 r. niższa o ok. 14,4 proc. Produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 0,56 mln ton i była niższa kdk o ok. 23,0 proc., a rdr niższa o ok. 9,8 proc.