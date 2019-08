Weksel Kamila Durczoka. Co do zasady weksel zachowuje ważność ze sfałszowanym podpisem, ale jest furtka

Czym jest weksel? Wyjaśniamy

Weksel to papier wartościowy, stanowiący zabezpieczenie np. dla umowy pożyczki czy sprzedaży. Prawnicy zwracają uwagę, że zobowiązanie wekslowe jest "oderwane" od innych zobowiązań, co oznacza, że jeśli wystawca weksla np. zgubi umowę, do której jest on przypisany, to i tak nie uniknie zapłaty.