Porzuceni. Część rodzin wypadnie z 500+, uratuje ich tylko podniesienie progów dochodowych. Do 972 zł

Fot. KRYSTIAN DOBUSZYNSKI/REPORTER Program 500+ w 2018 roku skończył dwa lata funkcjonowania

972 zł. Tyle powinien wynosić próg dochodowy w programie Rodzina 500+, by w najbliższych latach nie wypadały z niego najbiedniejsze rodziny z pensją minimalną - wynika z analizy money.pl. Zagrożeni są rodzice wychowujący samotnie jedno dziecko lub rodziny 2+2 na ustawowym minimum.

Wynagrodzenie rośnie, emerytury rosną, ustawowa pensja minimalna rośnie, a progi w programie 500+ nie podniosły się nawet o grosz. I nie zapowiada się, by w najbliższym czasie cokolwiek w tej kwestii się zmieniło. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, w wypowiedziach dla mediów zaznacza, że ta kwestia kiedyś będzie musiała zostać omówiona. Na razie nie.

Kiedyś to jednak zdecydowanie za późno. Wtorkowa decyzja rządu o podniesienie pensji minimalnej aż do 2250 zł oznacza dla części rodziców utratę świadczenia w niedalekiej przyszłości. Dla niektórych to o jedną czwartą w domowym budżecie mniej.

Zobacz także: 250 tys. dzieci wypadło z programu "500+". To efekt rosnących wynagrodzeń i uszczelnienia systemu

O co chodzi?

Pensja minimalna - od czasu wprowadzenia programu 500+ do 1 stycznia 2019 roku - urośnie w sumie o 21 procent. To różnica pomiędzy 1850 zł z 2016 roku, a 2250 zł z 1 stycznia 2019 roku. Z kolei pensje Polaków w gospodarce od momentu pierwszych wypłat w programie urosły prawie o 8 procent. Tymczasem progi uprawniające do otrzymania świadczenia nie drgnęły. Efekt? Kolejni rodzice powoli wypadają z systemu.

Podwyżka wynagrodzenia minimalnego w 2019 roku zdmuchnie z 500+ samotnych rodziców z jednym dzieckiem i rodziny 2+2, które zarabiają pensję minimalną. Składając w 2020 roku wnioski o pieniądze, czeka ich niemiła niespodzianka. Nie załapią się na dodatkowe środki. Money.pl ostrzegał przed taką możliwością już kilka tygodni temu.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie wybiega tak daleko w przyszłość. Informuje jedynie, że podwyżka pensji minimalnej nie wpłynie na świadczenia przyznane w tym i w przyszłym roku. W komunikacie nie ma ani słowa o dalszej przyszłości. A przecież problem i tak do nas przyjdzie. Dokładnie wtedy, gdy we wnioskach o świadczenie rodzice zaczną wpisywać dane z 2019 roku. Jedyne rozwiązanie, to waloryzacja progów uprawniających do 500+.

Postanowiliśmy pomóc ministerstwu oraz rządowi i podpowiedzieć, ile powinny wynosić progi dochodowe, gdyby miały urosnąć dokładnie tak, jak minimalna.

Zobacz także: W sklepach coraz drożej, w koszykach coraz mniej. Inflacja zjada wynagrodzenia z miesiąca na miesiąc

Warianty są dwa - podstawowy i rozszerzony. Wszystko zależy od tego, czy jako punkt wyjścia weźmiemy datę rozpoczęcia funkcjonowania programu czy może okres, za który rodzice wykazywali pierwsze zarobki. To spora różnica.

W wariancie podstawowym - próg powinien wynosić 972 zł na pierwsze dziecko, czyli podskoczyć o dokładnie 21 procent. Dla rodziców dzieci niepełnosprawnych próg zarobkowy z kolei powinien być ustawiony na poziomie 1452 zł. W tym wariancie zostaliby w systemie rodzice, którzy są zagrożeni utratą 500+ w 2020 roku.

Jest jeszcze drugi wariant - rozszerzony. Tutaj próg uprawniający do uzyskania 500+ na pierwsze dziecko powinien wynosić 1064 zł dla pierwszego dziecka i 1596 zł dla pierwszego dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością. W tym wariancie z kolei w 500+ zostaliby rodzice zagrożeni utratą świadczenia w 2020 roku oraz... ci, którzy świadczenie już stracili. A jest ich blisko ćwierć miliona.

Dlaczego możliwości są dwie? Bo punkty odniesienia są dwa. Program 500+ wystartował w 2016 roku. Co ważne, rodzice składający wtedy wnioski w urzędach pokazywali dochody z 2014 roku. Dlaczego? To proste - w kwietniu 2016 roku Polacy nie mieli jeszcze rozliczonych PITów za poprzedni (2015) rok. Stąd trzeba było się cofnąć dalej.

W 2014 roku pensja minimalna w Polsce wynosiła 1680 zł brutto, czyli 1237 zł na rękę. To oznacza, że rodzina 2+2 (ojciec, matka, dwójka dzieci), która zarabiała pensje minimalną, bez problemu łapała się w widełkach programu. Na głowę w domu przypadało 618,5 zł.

Tak samo wyglądała sytuacja samotnych rodziców z jedną pociechą. U nich na głowę pensja wynosiła 618,5 zł, co również pozwalało na udział w 500+. To już jednak przeszłość.

Najpierw spora grupa rodziców wypadła z systemu, gdy musiała przedstawić dochody za 2016 (stało się to już 2017 roku, czyli podczas składania wniosków na drugi okres).

Już 19 września premiera książki pt. Łowcy z kotłowni. Dziki świat finansowych naciągaczy. Książka dostępna jest w przedsprzedaży w księgarniach internetowych

Jak jest dziś?

Dziś pensja minimalna wynosi 2100 zł brutto, czyli 1530 zł netto. To ostatnia wysokość, która gwarantuje dostęp do świadczenia 500+. W 2020 roku ci, którzy niebawem zaczną zarabiać 2250 zł brutto, stracą je. Dlaczego? Bo z 2250 zł na rękę zostaje 1633 zł. Właśnie ta kwota będzie brana pod uwagę przy wyliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. To o 33 zł za dużo.

Zobacz także: Ceny rosną w tempie 2 procent w skali roku. GUS potwierdził wyliczenia

W efekcie wypadają samotni rodzice z jednym dzieckiem, którzy mają minimalną. Tutaj 1633 zł podzielone na głowę daje 816,5 zł. O 16 zł 50 groszy za dużo. Brak 500+ to dla takich osób olbrzymi problem. Mając pensję minimalną i świadczenie 500+, mają do wydania w sumie 2 tys. zł. Świadczenie to aż 25 proc. domowego budżetu. Wzrost pensji minimalnej o blisko 100 zł netto nie rekompensuje tej straty.

Wypadają też rodziny 2+2. I tutaj próg jest przekroczony o 16 zł i 50 groszy. Dziś do wydania mają około 4 tys. zł. Bez jednego 500+ (bo jedno zostanie na drugie dziecko), tracą 12 proc. budżetu. I tutaj wzrost pensji minimalnej daje im mniej niż świadczenie na dziecko.

Jedynie posiadanie trójki dzieci uratuje tych, którzy zarabiają ustawowe minimum.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl