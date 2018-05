Adam Karol Czartoryski nie będzie walczył o pałac w Sieniawie. Już dawno się go zrzekł, to koniec sprawy

Fot. KRZYSZTOF CHOJNACKI Pałac w Sieniawie na Podkarpaciu trafił w państwowe ręce na mocy reformy rolnej w 1944 roku

Adam Karol Czartoryski nie zamierza przejmować parku i pałacu w Sieniawie - wynika z informacji money.pl. Już w umowie sprzed dwóch lat Czartoryski i Fundacja XX Czartoryskich zrzekli się roszczeń związanych z tym miejscem. Nie trafi więc w jego ręce, będzie własnością Skarbu Państwa.

Pałac w Sieniawie na Podkarpaciu trafił w państwowe ręce na mocy reformy rolnej w 1944 roku. Dziś to wysokiej klasy państwowy hotel m.in. z restauracją i kortami tenisowymi. Jego remont kosztował 130 mln zł.

Jak pisze "Gazeta Wyborcza", pół roku temu wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski uznał, że przejęcie nieruchomości było niezgodne z prawem. Zdaniem "Gazety Wyborczej" decyzja ta daje rodzinie Czartoryskich możliwość domagania się od państwa zwrotu wyremontowanego pałacu wraz z przyległościami.

Tak jednak nie będzie - pałac nie wróci do Czartoryskich. Dlaczego? Bo w ramach umowy podpisanej z rządem w grudniu 2016 roku - rodzina zrzekła się roszczeń do tej nieruchomości. To oznacza, że decyzja wiceministra rolnictwa niczego nie zmienia. Zbliża za to sprawę do oficjalnego zakończenia. Wicepremier Piotr Gliński zabezpieczył się więc już w dokumentach na wypadek zwrotu nieruchomości na rzecz Czartoryskich. Kiedy zapadnie taka decyzja - oni zakończą sprawę darowizną na rzecz Skarbu Państwa. Zostało to zapisane w aktach notarialnych transakcji.

Maciej Radziwiłł, który w Polsce działa w imieniu Adama Karola Czartoryskiego, właśnie wydał w tej sprawie oficjalne oświadczenie. Prostuje informacje dziennikarzy "GW".

- Fundacja XX Czartoryskich ani Adam Karol Czartoryski, którego jestem w tej sprawie pełnomocnikiem, nie zamierzają przejmować zespołu parkowo-pałacowego w Sieniawie, ani żadnej części tego majątku. Podmioty te nie zamierzają też wysuwać do Skarbu Państwa jakichkolwiek roszczeń związanych z tym majątkiem, w szczególności roszczeń dotyczących bezumownego użytkowania majątku - zaznacza.

- Fundacja XX Czartoryskich i Adam Karol Czartoryski zobowiązali się, że pałac w Sieniawie - pozostanie w razie reprywatyzacji - własnością publiczną. Decyzja Ministra Rolnictwa w sprawie pałacu otwiera drogę do zamknięcia tego elementu umowy z 29 grudnia 2016 roku. W tej chwili kompletowane są dokumenty konieczne do zawarcia umów realizujących to zobowiązanie. Nastąpi to w najbliższym czasie - dodaje.

Radziwiłł przypomina, że "pałac w Sieniawie został przejęty na podstawie komunistycznego dekretu o reformie rolnej z 1944 roku. Sam dekret zakładał przejęcie gruntów rolnych oraz budynków gospodarczych i administracyjnych powyżej 50 ha w Wielkopolsce oraz powyżej 25 h na pozostałym obszarze Rzeczpospolitej. Dekret nie dotyczył budynków mieszkalnych, takich jak dwory czy pałace oraz kompleksów pałacowo - parkowych. W związku z tym pałac w Sieniawie został przejęty niezgodnie z tym komunistycznym prawem, co pozwalało o ubieganie się o jego zwrot".

Jak zaznacza Radziwiłł, "wiele podobnych obiektów zostało zwróconych prawowitym właścicielom lub ich spadkobiercom w ostatnich kilkunastu latach". Już pięć lat temu Czartoryscy mieli dokumenty potwierdzające ich rację. Jednocześnie w umowie z wicepremierem Gliński, Fundacja i Adam Karol Czartoryscy zobowiązali się prawnie do zwrotu nieruchomości, gdyby została im przyznana.

Radziwiłł w oświadczeniu zaznacza, że "pałac w Sieniawie stanowił centrum ordynacji sieniawskiej, która została powołana w celu utrzymywania i finansowania muzeum i kolekcji książąt Czartoryskich. Brak reprywatyzacji po 1989 roku uniemożliwiał odzyskanie zaplecza gospodarczego, przez co Fundacja XX. Czartoryskich była odcięta od historycznych źródeł finansowania".

