Autostradą A4 pojedziemy wolniej. Drogowcy zaczęli remonty

Fot. DAMIAN KLAMKA W Katowicach i Chorzowie korki są niemal pewne.

Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Drogowcy rozpoczęli remont śląskiego odcinka A4 w obu kierunkach. Korków trzeba spodziewać się w Katowicach i Chorzowie.

Remont wiaduktów w ciągu A4 zwęzi autostradę do jednej jezdni. W Katowicach nad ul. Gałeczki w kierunku Wrocławia, a w Chorzowie nad ul. Batorego w kierunku Krakowa. W pierwszym etapie prac, których zakończenie zaplanowano na 27 sierpnia, wyłączone będą lewe pasy autostrady. Później ruch na wiaduktach zostanie zupełnie wyłączony i przekierowany tylko na jedną jezdnię.

"Oba kierunki ruchu zostaną rozdzielone barierami metalowymi typu lekkiego" - czytamy w komunikacie katowickiego oddziału GDDKiA. Do czasu zakończenia remontu dopuszczalny limit prędkości spadnie do 80 km/h w linii prostej oraz do 60 km/h przed wjazdami i zjazdami z pasa awaryjnego. "Dodatkowo na całej długości organizacji ruchu na czas robót obowiązywać będzie zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe oraz przez autobusy" – podkreślono.

Informacją kluczową dla kierowców jest termin przywrócenia normalnego ruchu na autostradzie, który zaplanowano na listopad. Nie jest to jednak termin pewny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zastrzega, że zostanie on dotrzymany "przy sprzyjających warunkach pogodowych".

