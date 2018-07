Unia dołoży do budowy dróg w Polsce. GDDKiA podpisała umowy na 488 mln zł

Fot. By DocelowyUkladDrog.svg: Sliwersderivative work: rzyjontko via Wikimedia Commons Unijne pieniądze posłużą m.in, budowie odcinka S17 na terenie województwa mazowieckiego.

Unijne pieniądze pozwolą na budowę drogi ekspresowej S17 Warszawa - Garwolin na odcinku węzeł Zakręt - węzeł Lubelska oraz obwodnicy Szczecinka. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskała na ten cel prawie 488 mln zł.

- Drogowa dyrekcja podpisuje dzisiaj 41. i 42. umowę o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Z 10,8 mld zł, które ma do dyspozycji, wykorzystała już prawie 60 proc. Jestem spokojny, że dostępne w programie pieniądze unijne na drogi wykorzystamy w całości i w terminie - zaznaczył wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik.

Projekt przewiduje powstanie prawie 5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S17 na terenie województwa mazowieckiego. Całkowity koszt inwestycji wyniesie prawie 735 mln zł, w tym dofinansowanie unijne to ponad 274 mln zł.

Zobacz też: Chińczycy walczą o inwestycje w Polsce. Coraz więcej chętnych

W ramach przedsięwzięcia powstaną również dwa węzły, czyli miejsca, gdzie zbiega się jednocześnie kilka szlaków transportowych - węzeł "Zakręt" i węzeł "Lubelska". Węzeł "Zakręt" połączy drogę krajową nr 2 i projektowaną drogę ekspresową S17. "Lubelska" będzie natomiast jednym z kluczowych węzłów całego Warszawskiego Węzła Drogowego, gdyż w ramach tego węzła zbiegną się drogi ekspresowe S17 i S2 oraz autostrada A2 - informuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR). W ramach węzła powstanie również odcinek drogi ekspresowej S2 o długości 1,5 km. Inwestycja zostanie zakończona w kwietniu 2021 roku, podano również.

Szczecinek zyska obwodnicę

Obwodnica Szczecinka powstanie jako część drogi ekspresowej S11. Dzięki inwestycji zmniejszy się natężenie ruchu w mieście, co poprawi jakość powietrza i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców - przekonuje MIiR.

Całkowita wartość projektu wyniesie prawie 401 mln zł. Unijne dofinansowanie to ponad 213 mln zł. Budowa obwodnicy Szczecinka to droga długości prawie 12 km, która omijać będzie miasto od wschodu.

10 mld zł na budowę dróg w 7 lat. Polski system poboru opłat jednym z najbardziej efektywnych w Europie:





Inwestycja w części przebiegać będzie wzdłuż istniejącej linii kolejowej Koszalin - Szczecinek. Inwestycja ma być gotowa z końcem kwietnia 2019 roku - podje resort rozwoju.

Pieniądze również dla rzek

Unijne pieniądze trafią również do Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. 17 mln zł dofinansowania posłuży rozbudowie Systemu Informacji Rzecznej na Dolnej Odrze.

Całkowita wartość projektu pn. "Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry" opiewa na 32 mln zł, a więc ponad połowa kosztów projektu zostanie sfinansowanych z unijnej dotacji.

Zharmonizowany System Informacji Rzecznej (RIS) to nowoczesny system zarządzania, który wykorzystywany jest do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych, dotyczących m.in. prognozy pogody, stanu wód oraz statków znajdujących się w strefie jego działania - tłumaczy resort.

Wszystkie informacje, które są zbierane i przetwarzane przez RIS, mają duże znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa przewozów w żegludze śródlądowej, wzrostu wydajności przewozowej floty, zarządzania ruchem statków i usprawnienia współpracy z innymi gałęziami transportu, podano także.

Zobacz też: To będzie sądny rok dla budowlanki. Przed nami fala bankructw. Od katastrofy dzieli nas 10 mld zł

Jak poinformowano w komunikacie, "głównym celem inwestycji, realizowanej przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, jest rozszerzenie obszaru objętego RIS na rzece Odrze oraz poprawa jakości funkcjonowania na fragmentach rzeki już objętych tym systemem. W chwili obecnej RIS funkcjonuje na Odrze od połączenia z morskimi wodami wewnętrznymi do miejscowości Ognica, czyli miejsca gdzie Odra łączy się z Kanałem Schwedt. Dzięki inwestycji obszar funkcjonowania systemu rozszerzy się i obejmie teren rzeczny od Ognicy do mostu autostradowego w Świecku oraz odcinek rzeki Warty od Nadzoru Wodnego w Świerkocinie do ujścia Warty. Łączna długość dróg wodnych objętych system RIS po realizacji projektu wynosić będzie prawie 243 km" - podsumowano w informacji.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl