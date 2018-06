CBOS zbadał, ile wystarczy, aby żyć dobrze w Polsce. Spore zaskoczenie

Fot. Michał Woźniak Z analizy CBOS-u wynika, że aby przeżyć miesiąc na podstawowym poziomie przeciętnemu Polakowi wystarczy 1467 zł.

CBOS zrobił badanie, ile potrzeba pieniędzy, aby przeżyć w Polsce miesiąc. Pod uwagę wzięto zaspokojenie następujących potrzeb: mieszkania, jedzenia oraz funkcjonowania w społeczeństwie. I podzielono na poziomy: podstawowej, średniej i dobrej jakości życia.

Kwoty wyliczone przez ekspertów CBOS nie zawierają oszczędności i okazjonalnych wydatków. Niemniej dają pojęcie o tym, na jakim poziomie żyją Polacy.

Z analizy CBOS-u wynika, że aby przeżyć miesiąc na podstawowym poziomie przeciętnemu Polakowi wystarczy 1467 zł (wszystkie kwoty są netto, a więc „na rękę”). Ci, którzy chcą przeżyć na średnim poziomie, potrzebują 2317 zł. Do dobrej jakości życia wystarczy z kolei 3605 zł miesięcznie.

Oczywiście są to wyniki uśrednione ze wszystkimi konsekwencjami takiego zabiegu. Np. w największych polskich miastach kwota 3605 zł mogłaby nie wystarczyć na przetrwanie. Gdy ktoś musi płacić ratę kredytu czy też kwotę najmu, to wtedy taki wydatek zjadłby mu większość z tych 3605 zł. A przecież do tego należy doliczyć koszty dojazdów do pracy, jedzenia, zakupów czy ubrania.

CBOS wziął także pod lupę aspiracje zarobkowe Polaków. Ankietowani reprezentujący jednoosobowe gospodarstwa domowe stwierdzili, że do życia na podstawowym poziomie potrzebują 2 tys. zł. Aspirujący do dobrego poziomu podawali kwotę dokładnie dwa razy wyższą.

Dla żyjących w dwuosobowych gospodarstwach sumy te wynosiły odpowiednio 3289 oraz 6485 zł. Wśród Polaków mieszkających w trzyosobowych domostwach – 3851 oraz 8549. Natomiast dla czteroosobowych domów było to 4029 zł na poziom podstawowy oraz 8873 zł, żeby żyć na poziomie wysokim.

Dane pokazują, że choć oczekiwania zarobkowe Polaków wzrosły w ostatnim czasie gwałtownie, to i tak ich aspiracje nie są aż tak wielkie, jak widzieliby je eksperci od rynku pracy i pracodawcy.

