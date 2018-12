Indeks Karpia money.pl. Statystyczny Polak zarabia na 351 kilogramów karpia, statystyczny polityk na 750

Zdecydowanie gorzej mają za to Polacy zarabiający pensję minimalną. Ich wynagrodzenie brutto wystarcza na 150 kilogramów, a wypłata na rękę to już ledwie 109 kilogramów.

Oczywiście, inaczej prezentują się możliwości zakupowe Polaków, gdy zamiast średniej pensji weźmiemy pod uwagę medianę. To znaczy pensję, która występuje w Polsce najczęściej. A jest to 3,5 tys. zł brutto. Dane te dotyczą 2016 roku, gdyż GUS prezentuje je nadzwyczaj rzadko. Warto również dodać, że odnoszą się do przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób.

Oczywiście karpia można było kupić taniej. I zrobiła tak połowa Polaków. Ryby kupili w hipermarketach, które przed świętami są w stanie sprzedawać żywe zwierzęta po 10 zł. To niemalże hurtowa cena za kilogram ryby. W większości centrali rybnych i mniejszych sklepach niemożliwa do osiągnięcia. Tutaj karp kosztował nawet 15-17 zł za kilogram. A im bliżej świąt, tym nawet więcej.

Bolesna prawda o polskich zarobkach jest taka, że w ciągu roku dysponujemy wciąż tylko połową tego, co ma do wydania statystyczny Europejczyk. Siła nabywcza statystycznego Polaka wynosi 7228 euro. Nie brzmi to źle, póki nie uświadomimy sobie, że to tylko połowa europejskiej średniej. A jak się popatrzy na mapę zamożności, to szybko zwrócicie uwagę, że jesteśmy ubogim krewnym nawet Czechów. Pisaliśmy o tym tutaj.