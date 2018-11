Jacek Majchrowski ma imponujący majątek. Milionowe oszczędności, nieruchomości i... emerytura 8 tys. zł

Zaskoczenia nie ma. Prezydentem Krakowa na kolejną kadencję został Jacek Majchrowski, dotychczasowy sternik miasta. Sondaże przedwyborcze potwierdziły się podczas głosowania, więc Majchrowski zostanie w urzędzie miasta na kolejne cztery lata. Majchrowski pod koniec tej kadencji będzie miał na koncie 20 lat rządzenia w Krakowie. Ale nie tylko stażu mogą mu zazdrościć inni prezydenci miast. Włodarz Krakowa jest również najbogatszym prezydentem w Polsce (spośród wszystkich miast wojewódzkich). Majchrowski dysponuje majątkiem blisko 7 mln zł. Do tej pory podobnym mogła pochwalić się jedynie Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ona jednak z samorządu rezygnuje, więc samodzielnym liderem rankingów zostanie Majchrowski.

Co składa się na majątek Majchrowskiego? Same środki pieniężne to 1,5 mln zł. Do tego dochodzą również oszczędności w walutach - 79 tys. funtów szterlingów (w przeliczeniu 388 tys. zł), 42 tys. dolarów (w przeliczeniu 159 tys. zł) oraz 15 tys. euro (w przeliczeniu 64 tys. zł). W sumie Majchrowski może się pochwalić oszczędnościami wartymi 2 mln 125 tys. 500 zł. A to nie koniec zabezpieczeń Majchrowskiego – ma również na koncie certyfikaty funduszu inwestycyjnego - na kwotę 179 tys. zł.

Podziel się

Fragment oświadczenia majątkowego Jacka Majchrowskiego za 2017 rok (złożone w marcu 2018 roku)

Co jeszcze ma nowy-stary prezydent Krakowa? Dom o powierzchni 647 metrów kwadratowych. Nieruchomość ubezpieczona jest na kwotę 2,5 mln zł - i taką wartość przyjmuje w oświadczeniu Jacek Majchrowski. Prezydent Krakowa ma jeszcze dwie działki: na jednej znajduje się wspomniany dom, jego własnością jest jeszcze druga. Łącznie ma 31 arów ziemi, czyli 3,1 tys. metrów kwadratowych. Majchrowski zakłada, że każdy metr kwadratowy jest wart 700 zł. To by sprawiało, że jego ziemia warta jest około 2 mln zł.

Podziel się

Fragment oświadczenia majątkowego Jacka Majchrowskiego za 2017 rok (złożone w marcu 2018 roku)

Na majątek Majchrowskiego składa się jeszcze kolekcja obrazów oraz odznaczeń. Prezydent Krakowa w majątku ma 22 obrazy, ale nie podaje ich szacunkowej wartości. Pewne jest, że kolekcja warta jest więcej niż 10 tys. zł. Do szacunków przyjęliśmy, że każdy z obrazów kolekcji wart jest co najmniej 10 tys. zł - to minimum nakazujące wpisanie danego przedmiotu do oświadczenia. Do tego Majchrowski ma 13 odznaczeń - i tu również nie szacuje wartości. Do wyliczeń majątku Majchrowskiego przyjęliśmy, że warte są 130 tys. zł.

W garażu stoi z kolei Lexus (model nieujawniony), którego współwłaścicielem jest Majchrowski. Z oświadczeń majątkowych prezydenta Krakowa z minionych lat można wnioskować, że to wciąż Lexus 350 z 2011 roku o wartości około 100 tys. złotych. Jak wskazał Majchrowski, ma jednak tylko 1/3 udziałów w samochodzie.

Podziel się

Fragment oświadczenia majątkowego Jacka Majchrowskiego za 2017 rok (złożone w marcu 2018 roku)

Skąd taki majątek? Majchrowski po prostu bardzo dobrze zarabia. Z tytułu pracy w Urzędzie Miasta zainkasował 210 tys. zł. Do tego dorobił na Uniwersytecie Jagiellońskim, który w ciągu 2017 roku wypłacił mu 87 tys. zł. Dodatkowe pieniądze zapewnia mu również... Zakład Ubezpieczenia Społecznego. W ciągu roku dostał 95 tys. zł. To emerytura, którą Majchrowski pobrał w ciągu roku. Oznacza to, że comiesięczne świadczenie wynosi około 8 tys. zł.

159 tys. zł zarobił z kolei w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Majchrowski jest jednym z założycieli niepublicznej szkoły wyższej - jego żona do dziś kontroluje 25 proc. udziałów w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym (które odpowiada za uczelnię). Majchrowski nie precyzuje, czy podaje kwoty brutto czy netto (choć oświadczenie zakłada wpisywania dochodów, czyli środków już po opodatkowaniu).

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Tagi: majątki prezydentów, jacek majchrowski, wiadomości , gospodarka , najważniejsze , gospodarka polska

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące

Napisz komentarz 1h temu ci jaNo i ta niewyceniona przyjaźń z deweloperami w Krakowie - bardzo ciekawa sprawa. Teraz Kraków stanie się betonową pustynią, zaściankiem … Czytaj całość 37 min. temu tygrsZal mi was Krakusy mieliście szanse na zmiany w Krakowie. 48 min. temu xxlEmeryci nie powinni pracować na państwowym ,no chyba że wstrzyma im się emeryturę . Rozwiń komentarze ( 45 )

Wybrane dla Ciebie