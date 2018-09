Już 100 tys. osób kupiło usługę Allegro Smart! W tydzień po debiucie

Po tygodniu od uruchomienia klienci kupili usługę Allegro Smart! 100 tys. razy.

Nowa usługa Allegro Smart! pojawiła się na rynku tydzień temu. Przez ten czas kupiono ją ok. 100 tysięcy razy - dowiedział się money.pl. Dzięki nowej usłudze ponad 850 tysięcy produktów znalazło nowych nabywców.



Jak wylicza Allegro, każdego dnia do korzystania z programu przyłącza się od 10 do 15 tysięcy nowych klientów. Jednocześnie jest on coraz popularniejszy wśród sprzedawców. W pierwszym tygodniu sprzedający dodali blisko 4 miliony nowych ofert. Teraz w usłudze Allegro Smart! dostępne są 34 miliony produktów.

Dzięki nowej usłudze do klientów trafiło ok. 850 tysięcy nowych produktów. Co było najchętniej kupowane? Klienci szturmem rzucili się po przedmioty codziennego użytku z kategorii dom i ogród, zdrowie, uroda oraz żywność. Dużą popularnością cieszyła się elektronika, a także produkty dla dzieci, książki i multimedia. Nie brakowało chętnych po części samochodowe oraz ubrania.

Sporym wzięciem mogą się też pochwalić Smart! Okazje. Są to oferty przygotowane dla usługi Allegro Smart! W przypadku niektórych z nich rabaty sięgają niekiedy do 50 proc. Część z tych ofert została wyprzedana w bardzo krótkim czasie.

Usługa Allegro Smart! ruszyła 27 sierpnia tego roku. Polega na tym, że płacąc 49 zł abonamentu klient może korzystać z bezpłatnej dostawy i zwrotu zakupów. Dotyczy to 365 przesyłek w ciągu roku. Dostępna jest także wersja półroczna, kosztująca 39 zł.

Allegro Smart! obejmuje zakupy już od 40 złotych od jednego sprzedawcy. Dostawy realizowane są do paczkomatów, punktów odbioru lub za pomocą listów poleconych. Sieć, z której korzysta Allegro, obejmuje ponad 15 tysięcy punktów. Są to paczkomaty InPost, oddziały Poczty Polskiej, kioski RUCH, stacje Orlen, sklepy Żabka i Freshmarket.

Do programu kwalifikują się oferty najlepszych sprzedawców. Bezpłatna przesyłka pojawia się u tych, którzy mają nieskazitelną opinię i posiadają tytuł Super Sprzedawcy. Dotyczy to również tych, którzy są polecani przez ponad 98 proc. kupujących.

