Koniec reliktu PRL czy skok na kasę. Horrendalne podwyżki opłat tuż przed uwłaszczeniem

To miał być kolejny sukces rządu z grona tych "godnościowych". Likwidacja użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych domami i blokami, czyli odesłanie do lamusa reliktu PRL, przedstawiano jako akt sprawiedliwości dziejowej. Jednak już w czasie prac nad ustawą eksperci zwracali uwagę, że zmiana w prawie wywoła falę podwyżek. Nie mylili się.

Skok na kasę

"Aktualizacja" to jednak w przypadku otrzymanych przez nas pism eufemizm. Pięciokrotną podwyżkę stawki spokojnie można określić mianem skoku na kasę. Dowód? Jeden z naszych czytelników, który do nas napisał, do chwili otrzymania pisma mógł liczyć na to, że mieszkanie bez bonifikaty wykupi za około 2 tys. zł, a w razie jednorazowej spłaty w pierwszym roku, dzięki ustawowej zniżce, za około 800 zł.