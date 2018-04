Potężne uderzenie PiS. Opozycja ma się czego bać

Zmiany w PIT i CIT, "Mama+", pieniądze dla emerytów i bony dla młodzieży. PiS przygotowało społeczną bombę przed wyborami samorządowymi. Idzie ścieżką, która zaprowadziła go do władzy.

Prawo i Sprawiedliwość doskonale wie, czego chcą Polacy i po raz kolejny im to daje. Przed wyborami parlamentarnymi było to 500+, przed wyborami samorządowymi pora na kolejną porcję nowości.

Pierwsze ważne wiadomości podczas sobotniej konwencji PiS miał do przekazania premier Mateusz Morawiecki. Skupił się na tym, na czym zna się najlepiej, czyli finansach.

- Pierwszym naszym projektem, który mamy dla Polaków, to bardziej proporcjonalny i niższy ZUS przy dwuipółkrotności wynagrodzenia minimalnego - mówił premier. - To niesprawiedliwe, że ktoś, kto ma 3 tys. przychodu, płaci taką samą składkę jak wielkie korporacje – przekonywał.

Ukłon w stronę biznesu to tylko jeden z pięciu filarów nowego planu rządu. PiS wychodzi poza Warszawę, a w zasadzie wyjeżdża, bo Polacy mają dostać nowe drogi lokalne.

Na ten cel przeznaczonych zostanie na razie 1,5 mld zł. Ale to nie koniec, bo jesienią powstanie specjalny fundusz na rzecz dróg gminnych i powiatowych. Dzięki niemu na remont infrastruktury lokalnej w ciągu półtora rok z budżetu ma popłynąć dodatkowe 5 mld zł.

Dziać będzie się w polityce społecznej. Plany przedstawiła wicepremier Beata Szydło.

- Największe nasze wyzwanie to, żeby rodziło się więcej dzieci – stwierdziła wicepremier Szydło. PiS chce namówić Polki do tego pieniędzmi. Program „Mama+” zakłada m.in. minimalną emeryturę dla kobiet, które urodziły minimum czwórkę dzieci, nawet jeśli nie pracowały.

Na tym jednak nie koniec. - Wprowadzimy program darmowych leków dla matek w ciąży - zadeklarowała Szydło.

Dodatkowo była premier zdradziła, że wraz z minister Elżbietą Rafalską opracowuje rozwiązanie, które ma dać dodatkowe, bezpłatne urlopy wychowawcze dla kobiet. Trwają również prace nad gwarancją miejsc dla dzieci w żłobkach i przedszkolach.

Mało? Jest jeszcze coś, co roboczo można nazwać programem "Wyprawka+". Każde dziecko do 18. roku życia otrzymywało 300 zł przed każdym rokiem szkolnym..

Dobry start, czyli 300 zł co roku dla uczniów do 18. roku życia, obniżka CIT z 15 do 9 proc., program wsparcia dla seniorów, niższy ZUS dla małych firm, powołanie funduszu dróg lokalnych – to propozycje premiera, które Prawo i Sprawiedliwość będzie realizować #KonwencjaPIS