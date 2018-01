Frankowicze piszą do Dudy. Proszą o spotkanie

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER/EAST NEWS Frankowicze skarżą się na pracę sądów, dlatego proszą prezydenta o spotkanie

"Szanowny Panie Prezydencie, złożył Pan deklaracje rozwiązania problemu tzw. kredytów walutowych. Niestety do dnia dzisiejszego żaden projekt ustawy nie został przeprocedowany przez Parlament - pisze do Andrzeja Dudy Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Skupiająca frankowiczów organizacja prosi prezydenta o spotkanie.

" Do dnia dzisiejszego liczba umów tzw. "kredytów walutowych” zmalała o 200 tys. Oznacza to, iż tyle właśnie rodzin polskich poniosło stratę wskutek stosowania przez banki nieuczciwych zapisów. Niestety, w liczbie tej znalazło się również tysiące rodzin pozbawionych nieruchomości i dorobku życia, uwikłanych także w niespłacalny dług" - przekonuje stowarzyszenie.

I dodaje, że ani Komisja Nadzoru Finansowego, ani NBP nie znają liczby przeprowadzonych licytacji, sprzedaży wierzytelności i eksmisji na bruk.

Każdy kolejny miesiąc, rok opóźnienia przynosi kolejne licytacje i eksmisje. Jako Stowarzyszenie działające społecznie nie mamy możliwości powstrzymania procederu bezprawnego pozbawiania obywateli polskich ich majątku. Możliwościami takimi dysponują natomiast organy państwa, takie jak Parlament, czy Pan, Panie Prezydencie - czytamy w dalszej części listu, którego treść stowarzyszenie opublikowało na swojej stronie internetowej.

Stowarzyszenie alarmuje, że sądy zezwalają na stosowanie przez banki niekonstytucyjnych przepisów. Dlatego prosi prezydenta o spotkanie, podczas którego będzie mogło przedstawić problemy "wynikające z takiej postawy części sędziów". "Chcemy również przekazać niepokojące informacje dotyczące niejasnych szkoleń organizowanych przez Sędziego Sądu Najwyższego jak i powiązań rodzinnych części sędziów z pełnomocnikami banków" - pisze SBB.

Tymczasem kilka dni temu, podczas forum ekonomicznego w Davos, Duda na pytanie o frankowiczów odpowiedział krótko: - Dwa projekty ustaw przygotowane w tej sprawie, uzgodnione z Narodowym Bankiem Polski i Komisją Nadzoru Finansowego, znajdują się w Sejmie. Proszę pytać posłów o dalszy los tych ustaw. Proszę pytać marszałka Sejmu. Ustawy są złożone.

W ostatnim czasie ich sytuację poprawia zdecydowanie niższy kurs szwajcarskiej waluty. Od pewnego czasu znajduje się on poniżej kursu z tzw. czarnego czwartku, kiedy to szwajcarski bank centralny zdecydował, że nie będzie bronił waluty przed wzrostem jej wartości. Dla frankowiczów skończyło się to dramatycznym wzrostem spłacanych rat.

Warto podkreślić, że w tej chwili niewiele osób decyduje się na przewalutowanie, nawet po wyraźnie niższym kursie. Dlaczego? Zdecydowana większość osób z kredytem brała go w latach, gdy szwajcarska waluta była warta niewiele więcej niż 2 zł. Kurs na poziomie 3,5 zł oznacza dla nich i tak skok wysokości raty o ponad 50 proc.

Związek Banków Polskich od wielu lat argumentuje, że frankowicze w porównaniu do kredytobiorców w złotówkach przez lata zyskali. Jak? Głównie na wyraźnie niższych stopach procentowych. Problemem jest jednak fakt, że często, pomimo lat spłat, ogólny bilans kredytów się nie zmienił.