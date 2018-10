Tanie linie i czartery do Radomia? Państwowe Porty Lotnicze przejęły puste lotnisko

Fot. Port Lotniczy Radom Lotnisko w Radomiu ma się stać "portem turystycznym". Porty liczą, że przeniosą się tu tanie linie i czartery

Tanie linie lotnicze i czartery przeniosą się na lotnisko do Radomia? Tego chcą Państwowe Porty Lotnicze. Właśnie ogłosiły przejęcie portu za ponad 12 mln zł. Teraz PPL szykuje inwestycje za blisko pół miliarda.

Na lotnisku w Radomiu do tej pory ruch był tak mały, że żadna firma nie chciała z niego latać. Nie zraża to Polskich Portów Lotniczych, które chcą w nie wpompować setki milionów złotych. Ofiarą padnie prawdopodobnie lotnisko w Modlinie, które pęka w szwach i potrzebuje natychmiastowej rozbudowy. Dla niego jednak pieniądze raczej się nie znajdą - PPL właśnie ogłosił wielkie przejęcie portu w Radomiu i plan inwestycyjny. W sobotę Państwowe "Porty Lotnicze" kupiły port lotniczy w Radomiu.

Jak wyjaśnia PPL, zmiana właściciela Portu Lotniczego w Radomiu odbyła się w trybie przygotowanej likwidacji tzw. pre-pack. Co to oznacza? Sąd gospodarczy ogłaszając upadłość lotniskowej spółki, wskazał jednocześnie jako jej nabywcę Państwowe "Porty Lotnicze" w Warszawie. Po uprawomocnieniu się wyroku i wpłaceniu przez PPL wymaganej kwoty na konto syndyka masy upadłościowej stało się możliwe podpisanie aktu notarialnego, kończącego proces przejęcia radomskiego lotniska.

Po co Radom? By tanie linie lotnicze i połączenia czarterowe wyniosły się z Warszawy, z lotniska im. Chopina.

Jak podkreśla PPL, „dzięki podpisanej dziś umowie „Porty Lotnicze” będą mogły rozpocząć niezbędne inwestycje, które umożliwią w niedalekiej przyszłości przygotowanie lotniska w Radomiu do przejęcia ruchu czarterowego i lowcostowego z Okęcia”. W tej chwili żadna z tanich linii lotniczych nie zadeklarowała, że będzie latać z Radomia. Na to jednak liczy PPL.

Planowana przez PPL inwestycja została podzielona na 2 etapy. W pierwszym etapie za 425 mln złotych infrastruktura lotniska zostanie dostosowana do przyjęcia 3 mln pasażerów rocznie. Na co wyłoży PPL pieniądze? Do 2,5 km zostanie wydłużona droga startowa i powstanie 11 miejsc postojowych dla samolotów. Z kolei terminal pasażerski zyska 30 stanowisk check-in oraz 9 gate'ów. Wokół lotniska ma powstać 3,5 tys. miejsc parkingowych.

Państwowe Porty Lotnicze liczą, że Radom stanie się "centrum turystyki lotniczej". "W przyszłości właśnie z Radomia pasażerowie będą mogli wybrać się w podróż na niemal na każdy kontynent" - chwalą się Porty w wiadomości wysłanej do mediów.

Inwestycję chwalił w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Przekonywał, że to szansa dla regionu. Z kolei lider opozycji Grzegorz Schetyna jest zdania, że "ktoś postradał zmysły". Schetyna mówił, że liczy na szybki koniec kampanii wyborczej - "by uniknąć innych takich decyzji".

- Decyzja o angażowaniu się w nowy projekt, podczas gdy ma się już inny, działający, jest dla mnie nieracjonalna - mówił money.pl ekspert rynku transportowego Adrian Furgalski, kiedy pojawił się pomysł. - Ten pomysł po prostu nie trzyma się kupy. Ale tu problem leży w polityce. PPL nie jest w stanie rządzić samodzielnie w Modlinie, więc szuka innego miejsca - dodaje.

