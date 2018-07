Minister środowiska zapowiedział kontrolę budowy zamku nad Notecią

Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER Minister chce sprawdzić, czy inwestycja w Puszczy Noteckiej nie zagraża przyrodzie.

Pilna kontrola budowy zamku w Puszczy Noteckiej ruszy jeszcze we wtorek. Zapowiedział ją minister środowiska Henryk Kowalczyk.

- Budząca kontrowersje budowa zamku na terenie Puszczy Noteckiej będzie skontrolowana - oświadczył minister, cytowany w komunikacie resortu.

Henryk Kowalczyk polecił Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska wszczęcie pilnej kontroli dotyczącej procesu wydania decyzji w sprawie budowy zamku w Puszczy Noteckiej. Chodzi o zezwolenie na realizację inwestycji, które wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

- Ochrona polskiej przyrody jest kwestią nadrzędną i dlatego wszelkie postępowania w takich sprawach powinny być prowadzone w sposób przejrzysty i niepozostawiający pola do żadnych wątpliwości – podkreślił minister.

- Kontrola rozpocznie się już we wtorek. Liczę na to, że jej wyniki dadzą jednoznaczną odpowiedź co do przebiegu procedury wydania decyzji, umożliwiającej budowę - zapowiedział Henryk Kowalczyk.

W ciągu kilu dni inwestycja w Puszczy Noteckiej zdążyła rozbudzić wyobraźnię internautów. Zamek, który buduje poznańska spółka D.J.T, powstaje na terenie objętym ochroną Natura 2000.

