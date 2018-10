NFZ wyda 6,5 mld zł na podwyżki w 2019 r. Może zabraknąć pieniędzy na leczenie

NFZ nie podał informacji o szacowanych kosztach podwyżek do publicznej wiadomości, ale jak pisze " Gazeta Wyborcza ", pismo prezesa NFZ Andrzeja Jacyny o takiej treści rozesłała mediom Fundacja Onkologiczna "Alivia".

W 2019 roku budżet NFZ na leczenie ma wynieść około 87 mld zł, czyli tylko o 2,5 mld więcej niż w tym roku. Fundacja "Alivia" uważa, że oznacza to, że funduszowi zabraknie pieniędzy na leczenie. - Pacjenci nie byli widocznie dla resortu zdrowia na tyle istotną grupą, żeby zadbać o ich los - mówi gazecie Bartosz Poliński, prezes fundacji.

Problem polega na tym, że NFZ nie ma odrębnego budżetu na podwyżki, co oznacza, że większe wypłaty na pensje zmniejszą pulę pieniędzy przeznaczonych na leczenie. Fundacja "Alivia" domaga się, by pieniądze na podwyżki nie były już wliczane do kosztów leczenia.