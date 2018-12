Nowe przepisy nie obowiązują jeszcze nawet tydzień. Skorzystało pół miliona Polaków

- Dziś [piątek 7 grudnia - red.] liczba e-zwolnień wystawionych od 1 grudnia przekroczy już pół miliona. Zwolnienia papierowe, które nie powinny być wystawiane nie sięgnęły progu 1 proc. - informuje Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS. Przypomina także, że od grudnia tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie są podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego. ZUS zapewnia jednak, że pacjenci w żadnym przypadku nie będą poszkodowani.

Do poranka 7 grudnia lekarze w całym kraju wystawili ponad 450 tys. zwolnień elektronicznych. Tylko w czwartek do ZUS-u wpłynęło blisko 83 tys. e-zwolnień (e-ZLA). Największą liczbę wystawionych e-zwolnień ZUS odnotował w poniedziałek i było ich blisko 151 tys.

Co ważne, już ponad 112 tys. lekarzy ma zarejestrowany profil na Platformie Usług Elektronicznych uprawniający do wystawiania e-ZLA, a prawie 104 tys. lekarzy otrzymało z ZUS certyfikat umożliwiający podpisywanie zwolnień elektronicznych. Obecnie jedynie 1,5 proc. medyków wystawiających zwolnienia nie dysponuje własnym profilem na PUE ZUS. Dotychczas do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło jedynie 2,7 tys. zaświadczeń papierowych, które od 1 grudnia nie powinny być honorowane, jako nie mające umocowania w przepisach prawa.