Nowy-stary prezydent Gdańska to inwestor giełdowy. Miliony w akcjach, liczne nieruchomości - oto jego majątek

Co składa się na majątek Adamowicza we wrześniu 2018 roku? W oświadczeniach majątkowych prezydent Gdańska wyodrębnia majątek swój oraz wspólność małżeńską. I tak do dyspozycji Adamowicza i jego żony jest 100 tys. zł. Odrębne oszczędności prezydenta Gdańska to 80 tys. zł. Adamowicz też ma oszczędności w walucie obcej to 16 tys. franków szwajcarskich (w przeliczeniu 60 tys. zł), które są majątkiem wspólnym małżeństwa. Do tego również dochodzi 4 tys. euro, czyli w przeliczeniu 17 tys. zł. To jest jednak znów majątek odrębny Adamowicza. Prezydent Gdańska może się pochwalić również papierami wartościowymi. W ramach funduszy akcyjnych zgromadził blisko 200 tys. zł (część znów jest współwłasnością małżeńską).