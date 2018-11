Dwa ogniska zachorowań na Odrę pod Warszawą. Epidemia może nas kosztować krocie

W Polsce pojawiły się kolejne dwa ogniska odry, groźnej zakaźnej choroby. Walka z nią może kosztować miliony złotych. W całej Europie liczba zachorowań się potroiła, a 37 osób już zmarło w tym roku.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie poinformował o kolejnych 11 potwierdzonych przypadkach zachorowań na odrę w Polsce. Dwa ogniska tej choroby zlokalizowane są pod Warszawą. 10 osób choruje już w Pruszkowie i jedna w Piastowie, kolejne dwa podejrzenia odry pochodzą z Nadarzyna.

Do tej pory w Polsce na odrę zachorowało już 120 osób. Jeszcze nie ma powodów do tego, aby mówić o epidemii, ale tendencja jest bardzo niepokojąca. Polska idzie bowiem w ślady Niemiec, Ukrainy, Francji, Włoch i Grecji, gdzie ta niebezpieczna choroba znów powróciła. Według WHO w wyniku odry zmarło już w Europie 37 osób.

Odra miała zniknąć z Europy

Szczepienia skutecznie eliminowały chorobę, a do niedawna śmiertelność wśród dzieci spowodowana odrą systematycznie spadała. Tendencja była tak wyraźna, że prognozowano nawet, że w niektórych regionach świata uda się ją całkowicie wyeliminować. W Europie miało to nastąpić w 2015 roku.

Coraz bardziej popularne ruchy antyszczepionkowe spowodowały, że z roku na rok rośnie liczba osób uchylających się od szczepień. Jak pisaliśmy w money.pl, w 2010 roku ledwie 3,5 tys. razy zdarzyło się, by ktoś rodzice odmówili obowiązkowego szczepienia dziecka. Rok temu takich przypadków było już ponad 30 tys.

Wojna o szczepienia w Polsce. Czy karanie rodziców to dobre rozwiązanie?

Jak poinformował Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, wśród 10 przypadków z Pruszkowa znajduje się 6-osobowa rodzina polska, w której zachorowało 4 dzieci i 2 rodziców. Wszyscy nie byli zaszczepieni. Dwa następne przypadki to dwoje polskich dzieci, również nie szczepionych. Dwa kolejne przypadki to również zachorowania dzieci nie szczepionych, ale pochodzących z rodziny ukraińskiej.

Na początek 25 mln zł. Później i pół miliarda

W Polsce szczepienia na odrę należą do obowiązkowych. Polska wg WHO i tak jest jednym z krajów, gdzie zachorowalność jest stosunkowo niska. Mimo tego odsetek zaszczepionych przeciw temu wirusowi spada. Przez ostatnie 30 lat oscylował on wokół 97-98 proc. Obecnie przeciw odrze zaszczepionych jest 94 proc. Polaków.

Z raportu PZH wynika, że "szczepionka przeciw odrze (MMR) charakteryzuje się wysoką skutecznością (95-98 proc.)". Lekarze zapewniają, że to szczepienie chroni przed zachorowaniem i ciężkimi powikłaniami - szczególnie neurologicznymi.

Jednak, aby zapobiec krążeniu wirusa w populacji, w każdym roczniku musi być zaszczepionych minimum 95 proc. społeczeństwa. Stąd twardy protest środowisk medycznych na skierowanie do dalszych prac projektu ustawy, który miałby obowiązek szczepień znieść.

To nie tylko kwestia zdrowia społeczeństwa, ale i ekonomii.Jak ostrożnie szacowaliśmy w money.pl, epidemia może nas kosztować miliony złotych. 10 tys. chorych na odrę, to co najmniej 25 mln zł straty dla gospodarki rocznie.Przy 100 tys. zachorowań tylko z tytułu zwolnień lekarskich polska gospodarka mogłaby stracić 250 mln zł. W przypadku epidemii – blisko pół miliarda.

Kara za nieszczepienie

Teoretycznie za uchylanie się od szczepień w Polsce grożą kary finansowe. Jak pisaliśmy w money.pl, rodzice, którzy nie spełniają obowiązku szczepień mogą zostać ukarani grzywną do 1500 zł wynikającej z Kodeksu Wykroczeń. Z tym, że kara nakładana jest na każde z rodziców osobno. Wynosi zwykle kilkaset złotych, ale nie jest jednak jednorazowa - może być nakładana kilkakrotnie, aż do momentu, w którym rodzice zaszczepią dziecko. Jednorazowo grzywna nie może jednak przekraczać kwoty 10 tys. złotych.

Natomiast grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50 tys. zł, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty nawet 200 tys. zł.

Zgodnie z prawem, karę na nieszczepiącego rodzica nakłada wojewoda na wniosek złożony przez sanepid.

