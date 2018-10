Efekt? Księża rzadko kiedy podają w rozmowie telefonicznej konkretne kwoty za udzielenie chrztu (tradycyjne "co łaska" pada w 66 proc. przypadków), ale gdy te już padają, to są bardzo zróżnicowane.

Zazwyczaj opłata jest symboliczna - 50 lub 100 zł i to niezależnie od regionu. Warto jednak zauważyć, że zaledwie 12 ze 100 przepytanych parafii ma ustalony cennik. W 17 kolejnych kwota pojawia się dopiero, gdy pada pytanie "co łaska, ale ile minimum?".

"Nowa dusza to największa ofiara"

- Co to za pytanie? Za chrzest nie płacimy! – oburzył się inny ksiądz z Opolszczyzny. Taka reakcja pojawiała się częściej. "Dla ludzi wierzących chrzest jest bezcenny", "to sama radość dać dziecku życie w wierze", "ochrzcimy nawet za darmo, też będzie dobrze" - to znacznie popularniejsze odpowiedzi.