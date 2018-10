Konsolidacja w branży lotniczej zakończona. Polska Grupa Lotnicza zaczyna działać na pełnych obrotach

Fot. PLL LOT Proces zakładania Polskiej Grupy Lotniczej został zakończony - poinformował prezes PGL i LOT-u Rafał Milczarski.

Polska Grupa Lotnicza objęła w środę udziały wchodzących do niej spółek, wśród których jest m.in. PLL LOT. - Oznacza to zakończenie procesu zakładania grupy - poinformował prezes PGL i LOT-u Rafał Milczarski.

Jak powiedział Milczarski, w środę rano w kancelarii premiera została podpisana transakcja objęcia przez PGL udziałów spółek PLL LOT, LOT AMS i LS Airport Services. - Od dziś jesteśmy częścią PGL. Kapitał grupy zwiększył się z 1,2 mld zł do ponad 2,5 mld zł. PGL to wielki impuls do rozwoju polskiego lotnictwa - powiedział Milczarski podczas konferencji prasowej.

- To, co chcemy zrobić, to osiągnąć sukces w całym regionie. Chcemy, by PGL była ulubioną grupą lotniczą mieszkańców Europy Środkowej i Europy Wschodniej. Tak definiujemy nasz cel - dodał.

Według niego powołanie PGL pozwoli lepiej obsłużyć pasażera, stworzyć bardziej konkurencyjny produkt i zapewnić bezproblemową podróż. Pozwoli też na "uwspólnienie" strategii wchodzących do niej spółek.

Milczarski przypomniał, że według Urzędu Lotnictwa Cywilnego polskie lotniska obsłużą ponad 95 mln pasażerów rocznie do 2035 r. - Byłoby zaniedbaniem, gdybyśmy z tego rosnącego tortu nie starali się czegoś uszczknąć dla siebie - podkreślił.

Milczarski poinformował też, że PGL pracuje nad strategią rozwoju i nad planami powołania w ramach grupy podmiotu zajmującego się pozyskiwaniem i leasingowaniem samolotów dla różnych linii lotniczych. - Gdy będziemy gotowi do powstania PGL Leasing, to to ogłosimy. Zrobimy to w najbliższych miesiącach - wyjaśnił.

Milczarski był też pytany, PGL będzie rozwijać się przez akwizycje. - Dla Polskiej Grupy Lotniczej wzrost organiczny jest najlepszym sposobem na rozwój, zwłaszcza, że ma ku temu dobre podstawy. Mamy różne rozważania. Jesteśmy na różne scenariusze przygotowani - odpowiedział

Wskazał jednak, że każda organizacja - również taka, którą PGL mogłaby przejąć - ma swoje wewnętrzne trudności. Jako przykład takich trudności podał spór społeczny w LOT.

- Ja bym bardzo nie chciał dokładać sobie problemów. Zwłaszcza że budowanie czegoś od podstaw jest dużo prostsze, efektywniejsze. A pewną skalę, na której możemy budować już mamy. LOT jest bardzo istotnym przewoźnikiem w Środkowej Europie. Wiemy, jak robić funkcje hubowe, wiemy jak latać na lotach długodystansowych i regionalnych. Wiemy, jak zrobić dobrze ten biznes - wyjaśnił prezes.

Polska Grupa Lotnicza została powołana w styczniu 2018 r., natomiast w sierpniu 2018 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na przejęcie przez PGL spółek PLL LOT, LOT AMS i LS Airport Services. Celem PGL jest konsolidacja aktywów Skarbu Państwa na rynku lotniczym.

