"PiS Index" radzi sobie coraz gorzej. Wymiana Jasińskiego zaszkodziła

Spółki giełdowe pod zarządem PiS straciły już rolę motora wzrostów na giełdzie

Czas kiedy spółki zarządzane przez PiS radziły sobie na giełdzie lepiej niż reszta rynku minął wkrótce po drugiej rocznicy wyborów. Ale skonstruowany przez Money.pl "PiS Index" najbardziej zachwiał się po wymianie na stanowisku prezesa Orlenu.

Spółki państwowe w drugim roku rządów PiS radziły sobie na giełdzie lepiej niż reszta rynku. Dobry czas jednak minął. Dobre dane z gospodarki i przyśpieszenie PKB do 4,6 proc. w 2017 roku nie mają wpływu na notowania.

8-procentowy spadek w trzy tygodnie

Jeszcze 23 stycznia "PiS Index", czyli wskaźnik utworzony przez Money.pl, a mierzący notowania spółek zarządzanych przez menadżerów nadanych przez partię Jarosława Kaczyńskiego, osiągnął swój historyczny szczyt 1189,68 pkt. Późniejszy spadek był jednak ostry.

Zobacz też: Nagrody Szydło. Kto dostał najwięcej?

Od szczytu w ciągu trzech tygodni uśrednione notowania państwowych firm spadły o 8 proc. Podobny spadek zaliczył WIG20. Ten drugi radził sobie jednak lepiej od początku roku.

Na notowaniach "PiS Index" najmocniej odbiły się wydarzenia w Orlenie. Wymiana prezesa Jasińskiego nie podziałała dobrze na rynek. Udział akcji paliwowego koncernu w "PiS Index" spadł z 15 proc. przy ostatniej rekonstrukcji portfela (13 listopada 2017 r. w momencie przejęcia 50 proc. Kogeneracji przez PGE) do 12 proc. obecnie.

Źle oddziaływały na zmiany "PiS Index" również notowania KGHM, ale to akurat z przyczyn niezależnych - w bieżącym roku kurs miedzi na światowych rynkach spadł o 3,4 proc.

Poprawiała się natomiast pozycja banków. Szczególnie PKO BP, który w ostatnim roku wzrósł o 29,6 proc. Łącznie PKO BP, Pekao, Alior i BOŚ mają 36-procentowy wpływ na kwotowania indeksu. Dobre notowania zaliczył też ostatnio PZU.

Notowania PiS Index i spółek składowych od szczytu 23 stycznia 2018 YTD 1 rok od wyborów PiS Index -8,0 -1,9 8,3 9,5 WIG20 -8,0 -1,7 11,0 14,6 mWIG40 -5,9 -1,6 -0,8 27,4 GRUPAAZOTY -15,9 -8,9 -11,5 -32,9 PKNORLEN -15,2 -9,6 10,3 48,0 PGE -15,1 -10,1 -9,8 -24,3 TAURONPE -14,2 -9,2 -8,0 -12,3 ENEA -11,4 -9,7 -5,1 -20,8 PKOBP -7,5 -2,0 29,6 47,3 LOTOS -7,2 -1,4 32,0 96,9 KGHM -6,5 -5,6 -19,8 9,3 PULAWY -6,4 -2,6 -21,4 -11,3 PEKAO -6,3 1,5 -7,8 -15,3 GPW -5,9 -3,7 -5,5 12,3 PGNIG -5,9 1,3 10,8 -6,7 ALIOR -5,3 3,7 22,3 21,3 BOS -4,7 9,4 -41,1 -59,6 BOGDANKA -4,7 -3,0 -12,1 17,3 ENERGA -4,6 -4,9 14,5 -28,7 PHN -4,5 0,4 -19,3 -31,8 PZU -4,0 6,1 20,9 18,2 PKPCARGO -3,9 6,4 6,2 -11,5 KOGENERA -3,3 -4,7 -8,6 12,6 POLICE -0,5 -5,0 -6,6 -17,5 JSW 0,9 4,9 47,7 664,6 Źródło: Money.pl wyliczenia własne

Z wszystkich spółek, które składają się na "PiS Index", tylko Jastrzębska Spółka Węglowa zdołała poprawić notowania od styczniowego szczytu. JSW wyróżnia się także na tle pozostałych ogromnym wzrostem notowań od momentu wyborów w 2015 r. - podskoczyły o aż 664,6 proc. Prawie dwukrotnie wzrosła w tym czasie wartość akcji Lotosu.

Konstrukcja indeksu

Pierwszą wartość "PiS Index" - 1000 pkt. - ustaliliśmy na dzień po wyborach, czyli 26 października 2015 r. Do portfela wzięliśmy 20 największych pod względem wartości rynkowej (kapitalizacji) spółek, w których państwo (lub jego instytucje czy firmy) ma kontrolę, w tym prawo mianowania menadżerów. Obecnie, po dołączeniu Pekao, takich spółek jest 21.



Ich wagę w indeksie ustaliliśmy na podstawie kapitalizacji akcji na koniec października 2015 r. pomniejszonej o udział państwa w kapitale akcyjnym. Zrobiliśmy to, by uwzględnić faktyczną dostępność akcji w obrocie na giełdzie. Akcje skarbu państwa zazwyczaj w obrocie nie uczestniczą, bo potrzebne są do sprawowania kontroli nad spółką.



Zgodnie z formułą stosowaną przy konstrukcji WIG20 ograniczyliśmy wpływ pojedynczej spółki na indeks do 15 proc., dlatego trzeba było zmniejszyć na początku pakiet akcji PKO BP, PKN Orlen i PZU w portfelu "PiS Index".



Przy wyliczaniu indeksu, podobnie jak w WIG20, nie braliśmy pod uwagę wypłaconych dywidend i praw poboru przyznanych akcjonariuszom. Jest to więc indeks cenowy, a nie dochodowy.



W skład indeksu od samego początku zakwalifikowaliśmy Bogdankę, która została przejęta przez państwową Eneę dopiero pod koniec października 2015 r. W tym samym miesiącu doszło też do przejęcia kontrolnego udziału w Alior Banku przez PZU i również Alior od początku znalazł się w indeksie.