Platforma nie widziała podstaw do walki z VAT-owską mafią. Wypłynęło pismo z 2015 roku

Fot. Dyjuk/REPORTER PO zrobiła niewiele ws. walki z wyłudzeniami VAT

Z pisma wysokich rangą urzędników resortu finansów z 4 marca 2015 r. wynika, że ówczesny szef ministerstwa Mateusz Szczurek nie widział podstaw do przeprowadzenia zmian w prawie, które pozwoliłyby skuteczniej walczyć z wyłudzeniami VAT - podaje "Super Express".



Gazeta dotarła do tego pisma. W rozmowie z dziennikiem dr Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu Vistula, mówi, że robiono skrajnie niewiele w sprawie walki z wyłudzeniami VAT.

- Luka podatkowa była liczona wtedy rocznie w dziesiątkach miliardów złotych. Jak podał ostatnio resort finansów, za firmą PwC, w ciągu 8 lat ta dziura wyniosła co najmniej 262 miliardy złotych – komentuje Szołuch.

Czytaj także: Komisja ds. VAT. Znamy terminarz przesłuchań

„SE” opisuje pismo dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w resorcie finansów do Jarosława Nenemana, ówczesnego podsekretarza stanu w MF.

Jego fragment brzmi: „Nawiązując do przekazanego w dniu 25 lutego br. projektu notatki w sprawie konieczności przygotowania projektu ustawy o podatku od towarów i usług w związku z procederem oszustw i nadużyć (...) oraz podjęcia zmian o charakterze długookresowym, Departament (...) uprzejmie prosi o potwierdzenie decyzji Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka co do braku zasadności prowadzenia obecnie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie dalszych modyfikacji przepisów ustawy (...) o podatku od towarów i usług...” - czytamy.

Co ciekawe, wiceminister Neneman złagodził treść notatki, „brak zasadności” poprawiając na „brak szans”.

Czytaj także: Budżet wsparty prostytucją. Zobacz, ile to może dać pieniędzy

Co wynika z dokumentu? - Mimo, że znana była skala zjawiska wyłudzeń VAT, robiono skrajnie niewiele w tej sprawie – mówi „SE” dr Marian Szołucha

- Ten parasol, który został roztoczony nad przestępcami, był szczelny i decyzje o zaniechaniach różnych działań musiały zapadać na wysokich szczeblach – dodaje.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Zobacz też: "Rządzą urzędasy, które mają swoje interesiki". Ekspert o podatkach w Polsce