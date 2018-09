Polak w Niemczech daje pracę. Szuka 500 pracowników

Wrocławska firma Bergman Engineering weszła na niemiecki rynek i szuka pracowników. Do wzięcia są etaty w fabryce baterii do elektrycznych aut, budowanych przez Daimlera. Zamówienie jest warte 70 mln zł. Najlepiej wykwalifikowani dostaną nawet 30 tys. zł miesięcznie.

Nie byle kontrakt wygrała wrocławska firma Bergman Engineering. Polscy inżynierowie pomogą w produkcji baterii do wszystkich elektrycznych aut Daimlera. Polska firma podpisała dwuletnią umowę ze spółką Accumotive, należącą do niemieckiego giganta – informuje „Puls Biznesu”. Baterie do e-aut powstaną w budowanej jeszcze fabryce w Kamenz w Saksonii.