7-godzinny dzień pracy. Polska gotowa? "Szkodliwy pomysł"

- Ucięcie tej jednej godziny w ciągu dnia to jest ogromny wzrost kosztów pracy – uważa Torbe. – Ta jedna godzina daje 30 dni urlopu płatnego w skali roku. Za ten czas będzie płacił pracodawca. To się wiąże z szukaniem dodatkowych rąk do pracy, których nie ma, bo już ściągamy pracowników z Nepalu i Indii, gdyż Ukraińcy to za mało. Trzeba pamiętać, że kraje, które wprowadzały to rozwiązanie, robiły to latami, to były wieloletnie reformy, wchodziły etapami i wspierały pracodawców. W zamian też, np. we Francji, poszły ulgi dla pracodawców. U nas nie ma żadnych ulg, to jest przerzucanie całego kosztu tego pomysłu na pracodawców. Zamiast tak szkodliwych rozwiązań warto pomyśleć np. o telepracy, która w Polsce praktycznie nie istnieje.