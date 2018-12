Rafalska zapowiada rewolucję w 500+. Możliwe zmiany w kryterium dochodowym

– Absolutnie nie chcemy, żeby była sytuacja, w której rodzina dwuosobowa, w której jeden z rodziców zarabia minimalne wynagrodzenie, traciła prawo do świadczenia "Rodzina 500 plus - mówiła.

Resort analizuje więc sytuację i nie wyklucza podniesienia kryterium.

Zobacz także: 500+ do zwrotu. Kto zataił istotne informacje, musi oddać wraz z odsetkami

- Jeżeli wynagrodzenie minimalne będzie rosło tak szybko, że będzie stanowiło barierę dostępu do tego świadczenia, to kryterium musi być oczywiście podniesione. I to jest to, co w 2019 r. też analizujemy – wyjaśnia Rafalska.