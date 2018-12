Firmy rozpuszczają pracowników na święta. Premia nawet 1300 zł, fotobudka i koktajle

Świąteczne spotkanie czy wigilia firmowa to wciąż najpopularniejsze inicjatywy w polskich firmach na Boże Narodzenie. Według badania Randstad w 2018 r. zdecyduje się na to 44 proc. firm, o 4 proc. więcej niż przed rokiem.

Ale podzielenie się z opłatkiem ze znajomymi z biura coraz częściej już pracownikom nie wystarcza. Potrzebna jest żywa gotówka. Na świąteczną premię według tego samego badania ma się zdecydować 39 proc. pracodawców, a to o 4 proc. więcej niż w 2015 i o 2 proc. więcej niż w 2017.

37 proc. firm zamierza wypłacić pracownikowi od 100 do 300 zł. Tylko 13 proc. wypłaca natomiast powyżej 500 zł - podaje Randstad.

Z badania pracuj.pl wynika z kolei, że firmy coraz elastyczniej podchodzą do udzielania urlopów w tym okresie. Według tego opracowania 55 procent specjalistów zostanie poza pracą przynajmniej w część dni pracujących, które wypadają pomiędzy Wigilią a Sylwestrem.

13 procent firm nie zaproponuje w tym roku natomiast nic, co jest związane ze świętami - zauważają jednak autorzy raportu Randstad.

16 tysięcy paczek i 1300 zł premii

A co konkretnie planują największe firmy? Lidl chce na przykład rozdać ponad 16 tys. paczek dla dzieci swoich pracowników, a także wręczyć pracownikom bony pokrywające część bożonarodzeniowych wydatków.

Biedronka obdaruje dzieci pracowników. Najmłodsze dostaną grające zabawki interaktywne, nieco starsze będą mogły cieszyć się zestawem do modelowania, a te od 10 roku życia otrzymają głośnik i bezprzewodowe słuchawki. Sami pracownicy mają natomiast dostać bony na zakupy do Biedronki i Hebe.

Kaufland proponuje z kolei bony pracownicze w wysokości do 550 zł.

Nie tylko markety i dyskonty chcą docenić pracowników w wyjątkowo intensywny dla handlu przedświąteczny czas. Amazon proponuje premie frekwencyjne w wysokości do 1300 zł. Do tego firma zapowiada dodatkowe atrakcje w poszczególnych centrach. Każdego dnia ma być coś innego. Jednego dnia pracownicy będą mogli się sfotografować w fotobudce, innego wypić specjalnie przygotowane koktajle, kolejnego będzie darmowa pizza.

FlixBus raczej nie zatrudnia bezpośrednio kierowców, robią to firmy zewnętrzne. Ale i tak przewoźnik ma prezenty dla tych, którzy prowadzą autokary w zielonych barwach. Każdy z 700 kierowców ma dostać zestaw upominków: pudełko śniadaniowe, spinkę do krawata oraz brelok do kluczy.