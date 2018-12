Grudzień zapowiada się dobrze dla złotego. W historii rzadko kiedy zawodził

Będzie się działo, ale niekoniecznie przełoży się to na łatwe zarabianie pieniędzy. Pisaliśmy już o tym, że analitycy odwołali w tym roku rajd św. Mikołaja na giełdach , gdzie będzie trudno o wzrost wartości akcji. Lepiej na tym tle wypada polska waluta, która ma szansę na umocnienie. Skorzystają na tym nie tylko inwestorzy, ale też frankowicze i wszystkie osoby, które będą chciały kupić dolary czy euro.

Spadkowy scenariusz jest tym bardziej prawdopodobny, że ostatnie dwa tygodnie upływają na powolnym umacnianiu złotego względem wspólnej waluty. We wtorek, w najlepszym momencie, kurs wyznaczał nawet dwumiesięczne minimum. Od połowy listopada kurs euro spadł o około 5 groszy.

Od kilku dni spadają też notowania franka i to względem niego złoty może w grudniu zyskać najwięcej. Santander prognozuje, że na koniec grudnia frank będzie po 3,71 zł. Na 3,72 zł wycenia szwajcarską walutę BOŚ. Obecnie chodzi po 3,77 zł.

Ekonomiści wskazują, że jako tzw. bezpieczna przystań, frank może najwięcej stracić do złotego, który z kolej korzysta na wzroście apetytu na ryzyko. Z takiego obrotu spraw będą zadowoleni m.in. spłacający kredyty walutowe, choć daleko jeszcze do kursu z kwietnia, gdy można było wymienić franka poniżej 3,50 zł.

Mniej jednoznaczne są prognozy dla dolara. Amerykańska waluta jest po 3,75 zł i na tym poziomie może utrzymać się do końca roku według ekonomistów Santandera. Około 5-6 groszy niżej wycenia ją BOŚ.

Aleksandra Świątkowska słabości dolara upatruje w zmianie nastawienia banku centralnego USA do podwyżek stóp procentowych. Ekonomistka BOŚ spodziewa się większej ostrożności i zapowiedzi zmniejszenia tempa podwyżek w przyszłym roku w porównaniu z wcześniejszymi deklaracjami Fed. To w naturalny sposób będzie działać na osłabienie dolara, na czym powinien skorzystać złoty.

Eksperci zastrzegają jednak, że prognozy mogą się nie sprawdzić, jeśli dojdzie do poważniejszych zawirowań wokół brexitu. To główne źródło ryzyka.

- W połowie miesiąca w parlamencie brytyjskim dojdzie do głosowania porozumienia wynegocjowanego z Unią Europejską. Na razie premier May nie ma większości. Jeśli nawet w pierwszej próbie przegra tylko kilkoma głosami, nie powinno to zaburzyć sytuacji na rynkach. Gorzej, jeśli opór brytyjskiego parlamentu będzie duży - ostrzega Marcin Sulewski.