Wiceminister potwierdza. Do Polski trafi 40 mld zł

Miliardy popłyną z Brukseli do Polski

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaznaczyło w komunikacie, że przygotowuje się na największy przelew środków unijnych, jaki kiedykolwiek jednorazowo trafił do Polski - do końca listopada ma ostatecznie zostać zaakceptowany trzeci wniosek o płatność z KPO dla Polski, który zawierać będzie trzecią i czwartą transzę pieniędzy (łącznie polski plan przewiduje dziewięć transz). W sumie da to kwotę 9,4 mld euro (40 mld zł). 5,3 mld euro będą stanowić pożyczki, a 4,1 mld euro trafi do Polski w formie bezzwrotnej.

Pod koniec ubiegłego tygodnia wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko powiedział PAP, że w kolejnym kroku Polska skieruje do Komisji Europejskiej następny wniosek o płatność; ma to nastąpić w grudniu. Każdy kraj członkowski może wnioskować o pieniądze jedynie dwa razy w roku, Polska ma więc jeszcze jedną możliwość do końca roku. Kraje mogą jednak łączyć we wnioskach przewidziane w KPO transze pieniędzy, z czego korzysta Warszawa. Pierwszy wniosek, w którym skumulowane zostały dwie pierwsze transze pieniędzy, Polska wysłała pod koniec 2023 r., drugi - we wrześniu br.