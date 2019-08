Wicepremier Adam Gawęda zapowiada kolejne kopalnie. Warunek? Zgoda lokalnej społeczności

Adam Gawęda zapowiedział w rozmowie z "Pulsem Biznesu", że pod koniec września zostanie zaprezentowany plan dla górnictwa. Ma on objąć głównie górnictwo węgla kamiennego, ale nie tylko.

- Realizowany przegląd kopalni pokaże, w jakim jesteśmy miejscu i jakie inwestycje są potrzebne, by górnictwo dostosowało potencjał wydobywczy do potrzeb polskiej energetyki. Powołane zespoły dokonają oceny bazy zasobowej kopalni i możliwości eksploatacji w nowych rejonach – powiedział Gawęda.

Wicepremier jest zwolennikiem pozyskiwania nowych rejonów wydobywczych, ale tylko pod warunkiem, że spotka się to ze zgodą lokalnych społeczności.

Wiceminister odniósł się także do importu węgla, który w 2018 r. wyniósł 19,68 mln zł i pobił rekord z 2011 r. Wtedy było to 15 ton.

- W tym roku widoczny jest spadek dynamiki importu. Wynika to z tego, że zapasy węgla leżą na placach składowych. W moim przekonaniu zbyt duża ilość zaimportowanego węgla jest nie tylko elementem spekulacji, ale również przeszacowania rynku przez prywatnych importerów. Mówiąc wprost – zakontraktowali zbyt duże ilości surowca – powiedział Gawęda.