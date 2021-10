Wielka Brytania dogania Polskę? Na Wyspach inflacja wkrótce wyniesie 5 procent

Z ostatnich wypowiedzi prezesa Banku Anglii Andrew Baileya, wynika, że bank "będzie musiał działać" w sprawie inflacji. Od marca 2020 r. stopa procentowa w Wielkiej Brytanii utrzymuje się na historycznie niskim poziomie 0,1 proc. Ostatnie dane pokazały, że wzrost inflacji zwolnił do 3,1 proc. w stosunku do września, ale inflacja wzrośnie z powodu rosnących kosztów energii oraz wymuszania wyższych płac.

Pill, który w zeszłym miesiącu zastąpił byłego głównego ekonomistę Banku Anglii, Andy'ego Haldane'a, powiedział, że "nie będzie zszokowany", jeśli inflacja osiągnie w nadchodzących miesiącach 5 proc. lub więcej. - To bardzo niewygodne dla banku centralnego, którego celem jest ograniczenie inflacji do 2 proc. - powiedział w rozmowie z "Financial Times".

- Coraz więcej kupujących spodziewa się, że koszty towarów i usług drastycznie wzrosną w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ten szybki wzrost wpłynie na naszą zdolność do robienia zakupów i oszczędzania oraz naszą gotowość do wydawania pieniędzy w czasie, gdy nasze dochody przewyższają inflację – skomentował Joe Staton, dyrektor ds. strategii klienta w GfK.

Koszt kontenera do wysyłki towarów do Wielkiej Brytanii wzrósł z około 2 tys. dolarów (1450 funtów) do 18 tys. dolarów w ciągu roku. - Hurtownicy przerzucają te koszty na nas – powiedział Brown i podał przykład. Koszt odkurzacza wzrósł z 49 funtów w zeszłym roku do 79 funtów. - Różnica ta musi zostać przerzucona na konsumentów, nie możemy jej wziąć na siebie – powiedział Brown.