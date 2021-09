Wielka Brytania w panice. Brakuje kierowców ciężarówek, a to może uderzyć w gospodarkę

Na Wyspach brakuje kierowców do wożenia towarów, a najgorzej jest wśród tych ze specjalnymi uprawnieniami do transportu paliw. Dlatego od kilku dni widzimy dantejskie sceny. Kierowcy w panice ustawiają się w kolejkach do stacji paliw, niektóre są nawet czasowo zamykane, bo nie dojeżdżają do nich cysterny.

Sytuacja jest na tyle zła, że brytyjski rząd zamierza włączyć wojsko do transportu paliw. A do zapewnienia ciągłości dostaw do sklepów, szczególnie w zbliżającym się gorącym przedświątecznym okresie, chce ściągnąć kierowców z zagranicy. A pracowników brakuje nie tylko w transporcie. Tylu wakatów, co obecnie, na Wyspach jeszcze nie było.

Mimo że przez brexit znacznie utrudniono napływ migrantów, wprowadzone mają zostać "awaryjne wizy", czyli uproszczona opcja wizowa dla chętnych do pracy przez najbliższe trzy miesiące. Zgodnie z zapowiedziami rządu, około 5 tysięcy kierowców ciężarówek będzie mogło pracować w Wielkiej Brytanii do Wigilii. Pytanie, czy znajdą się chętni.

Tego się nie da szybko naprawić

W rozmowie z money.pl Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, mówi, że sytuacja na Wyspach jest nadzwyczajna i trudna do naprawienia z dnia na dzień. Jak podkreśla, Brytyjczycy sami są sobie winni. Dokonując brexitu, stworzyli bariery formalne, utrudniające wejście na brytyjski rynek pracy pracownikom z Unii Europejskiej, którzy do tej pory mocno ten rynek zasiali.

- Sam fakt, że Brytyjczycy robią pewien ukłon w kierunku osób, które mają tam napłynąć, jeszcze nie sprawia, że te osoby będą chciały przyjechać. W innych krajach też brakuje ludzi do pracy, więc rywalizacja o pracowników występuje na całym kontynencie. Dlatego te oferty muszą być bardzo dobre, by przyciągnąć chętnych - tłumaczy Kubisiak w rozmowie z money.pl.

Jacek Chyra, jeden z kierowców pracujących w Wielkiej Brytanii, przekonuje w rozmowie z money.pl, że ze znalezieniem nowych kandydatów może być problem. - Winne są słabe warunki pracy i niewystarczające zarobki. Kierowcy nie są szanowani, choćby w najprostszych kwestiach, jak dostęp do toalet - tłumaczy.

Jak dodaje, rząd w Londynie latami zaniedbywał kwestię warunków pracy tej grupy zawodowej. Dlatego trudno znaleźć młode osoby, które chciałyby zostać kierowcami ciężarówek i robiły uprawnienia.

Kłopotliwy brexit

Jak podkreśla w rozmowie z money.pl Andrzej Kubisiak z PIE, jest jeszcze jeden ważny element. Brytyjczycy brexitem dość wyraźnie powiedzieli: "nie chcemy napływu migrantów". A teraz będą musieli tę retorykę odwrócić i powiedzieć: "to już nieaktualne, właściwie to potrzebujemy i zapraszamy".

To nie jest takie proste. Oczywiście część osób, z przyczyn czysto ekonomicznych, może wybrać kierunek brytyjski. Ale będzie to problem dla rządu w Londynie - sam gest nie przełoży się na napływ taki, jaki był obserwowany w poprzednich latach. Dlatego te 5 tysięcy kierowców z zagranicy może być trudne do osiągnięcia - mówi nam Kubisiak.

Jak dodaje, Brytyjczycy doświadczają tego, przed czym ostrzegała ich armia ekonomistów i ekspertów. Ich gospodarki nie da się utrzymać bez napływu migrantów.

- To jest gospodarka, która wpisała to w swój model rozwojowy i była uzależniona od cudzoziemców. Czy to się podoba Brytyjczykom, czy nie, taki mieli model gospodarczy. Oni zamknęli oczy i stwierdzili, że spróbują inaczej. Mieli do tego pełne prawo, natomiast chyba nie przekalkulowali do końca kosztów albo nie zdawali sobie sprawy, że to może mieć tak daleko idące konsekwencje - podsumowuje Andrzej Kubisiak.

Okiem kierowcy

Jacek Chyra dodaje, że problem jest bardzo złożony. Brak kierowców bierze się z brexitu, bo wprowadzono nowe regulacje, przez co część osób wyjechała. Do tego doszedł przepis IR35 (kwestie związane z opodatkowaniem i formą zatrudnienia), co również zniechęciło kolejną część kierowców.

Z kolei jeszcze inni - przez pandemię - przeszli na furlough, czyli na formę zasiłku od państwa na czas pandemii. - Można było dostać tysiąc lub dwa tysiące funtów miesięcznie. Jeśli ktoś zajmuje się dodatkowo czymś innym, to może za to przeżyć. Kierowcy wzięli więc furlough i siedzą w domu. Z końcem miesiąca ta opcja się kończy. Być może coś się wtedy ruszy i część kierowców wróci - ocenia pan Jacek.

Kolejnym problemem jest to, że spora część kierowców (również migrantów) pozostała na Wyspach, ale się przebranżowiła. Wybrali pracę na koparkach czy w budowlance, co przynosi konkretne pieniądze. Do pracy za kółkiem mogliby wrócić, gdyby jakość pracy i wynagrodzenia wzrosły.

- Problem jest spory, a tu już zaczynają się przedświąteczne zakupy. Kwestia dwóch, trzech tygodni i będzie dramat. Jeśli nie przyjadą ludzie z zagranicy, to będą braki w sklepach. Póki co rząd wprowadził uproszczone wizy, ale to może nie wystarczyć, biorąc pod uwagę pamięć kierowców o tym, jak zostali potraktowani w zeszłym roku. Część z nich nie wróciła na święta do domu, bo zostali zatrzymani na granicy - przypomina Jacek Chyra.

