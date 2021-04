Wielkanoc już stracona. Ale majówka z szansą na biznes

Podkreślił, że został niecały miesiąc do pierwszego długiego weekendu w tym roku, czyli szansy dla branży na pozyskanie jakichkolwiek przychodów. Dodał, że hotele są w pełni przygotowane, by świadczyć usługi w reżimie sanitarnym. Restauracje hotelowe są gotowe do bezpiecznego otwarcia.

Mączyński liczy, że ruch turystyczny ruszy pełną parą w czerwcu. Jednak nawet jeśli w nadchodzące wakacje hotele w miejscowościach typowo wypoczynkowych odnotują przyzwoite obłożenie, to obiekty w miastach wciąż pozostaną puste, dopóki nie powróci do nich ruch biznesowy i konferencje oraz goście zagraniczni.

Diabeł tkwi w szczegółach

Mączyński zwraca uwagę, że według rządowego komunikatu na stronie internetowej, warunkiem otrzymania pomocy z tarczy branżowej jest spadek przychodów o 40 proc. w porównaniu rok do roku albo miesiąc do miesiąca. Jednak w marcu zeszłego roku hotele były prawie puste, z kolei w minionym miesiącu objął je już lockdown. "Zatem jak można porównywać przysłowiowe zero do zera" - mówi przedstawiciel IGHP. Dodaje, że Izba będzie domagać się zmiany tego zapisu.