Koronawirus. Policja weszła do siłowni. Posypały się mandaty

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu przypomina także, że w tego typu przypadkach kierowane są także wnioski do służb sanitarnych, o nałożenie kar administracyjnych za rażące naruszenie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych. Wysokość kar może sięgnąć nawet 30 tys. zł.

Funkcjonariusze we Wrocławiu sprawdzają m.in. sklepy, kluby fitness, restauracje, dyskoteki, środki komunikacji zbiorowej czy parki. W ciągu ostatnich trzech dni interweniowali 1128 razy, z czego wobec ponad 235 osób podejmowali czynności w zw. z nieprzestrzeganiem obostrzeń. Nałożyli 216 mandatów karnych i sporządzili 16 wniosków o ukaranie do sądu.

Przypomnijmy, że od soboty 20 marca co najmniej do 9 kwietnia obowiązują nowe obostrzenia. Nie mogą działać m. in. hotele (z pewnymi wyjątkami) czy kina, a w galeriach handlowych czynne są tylko niektóre sklepy. Od 27 marca zamknięto salony kosmetyczne i fryzjerskie. Sytuacja jest na tyle poważna, że mundurowi stosują "politykę zero tolerancji" dla łamiących prawo. Z nieoficjalnych informacji wynika, że lockdwon może potrwać dłużej niż do 9 kwietnia.