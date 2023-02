Wielki powrót kontrowersyjnego jachtu. "I Love Poland" w czołówce prestiżowych regat

Smok 18 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Jaki kontrowersyjny? Kontrowersyjny może dla tych, co uprawiają politykę wstydu i nic nierobienia. To jest promocja kraju, umacnianie jego "soft power" co robią wszystkie poważne kraje Świata. Co w tym kontrowersyjnego?