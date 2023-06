Woda z kopalni. Do picia i do mycia. "Ma dużo pozytywnych minerałów"

Woda z kopalni Ziemowit

Nie tylko do celów spożywczych

Woda jest wykorzystywana nie tylko do celów spożywczych, ale także do celów socjalno-bytowych i technicznych. Ruch Ziemowit dostarcza kranową wodę do 13 proc. mieszkańców Lędzin. Rocznie kierowanych jest 200 tysięcy metrów sześciennych wody do mieszkańców Lędzin.