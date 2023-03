Wojna o podwyżkę opłat. Prezydent nie wytrzymał i skarży się wiceministrowi

Chcą podwyżki opłat. Wody Polskie mówią "nie"

Dyrektor RZGW nie tylko odmówił spółce wydania zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy, do czego był zobowiązany, a co umożliwiłoby stosowanie nowych taryf bez ryzyka nałożenia wielomilionowych kar administracyjnych, ale wydał 17 maja 2021 r. decyzję o odmowie zatwierdzenia taryf, pomimo że wcześniej utracił kompetencje w tym zakresie - informuje Związek Miast Polskich.

Spółka wystąpiła do prezesa Wód Polskich o stwierdzenie nieważności przywołanej decyzji dyrektora RZGW. Jak informuje samorząd, prezes unieważnił tę decyzję, ale nie z powodu upływu terminu, tylko dlatego, że przedłożony przez spółkę dokument nie spełniał warunków uznania go za taryfę.

Opłaty za wodę i ścieki. Prezydent pisze do wiceministra

"W efekcie dziś mieszkańcy Konina zobowiązani będą do uzupełnienia różnic w należnościach, które spółka naliczyła im w niepełnej wysokości, począwszy od czerwca 2021 roku. A jest to kwota średnio ponad tysiąca złotych na gospodarstwo domowe. Sama spółka została pozbawiona przez okres 18 miesięcy środków w narastającej wysokości prawie 15 milionów złotych, co przełożyło się na konieczność wstrzymania wielu inwestycji, działań remontowych i prorozwojowych (w tym zakresie energetyki)" - czytamy w liście do wiceministra.