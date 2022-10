Skok cenowy na budowach. Są najnowsze dane o cenach produkcji budowlano-montażowej

Kacze bagno 1 godz. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Faktem jest że za ostatnie dwa lata z nieudolności rządzących domy i mieszkania dla konsumentów podrożały o ponad 100 % .Dom,mieszkanie to nie tylko gołe ściany ale instalacje,parkingi,ogrodzenia,wykończenie wnętrz,meble i koszty utrzymania mieszkań,domów też się liczą bo to trzeba w domu tak samo zapłacić . Faktem jest też że PIS doprowadził do ruiny nie tylko swoich wyborców ale podatników i przedsiębiorców a to się skończy bardzo źle dla wszystkich. Wtedy już pisowcy będą milionerami i pewnie miliarderami za darmo a inni będą odrabiać i spłacać ich długi bo kto im co zrobi ? Ważne jest że wolacy i ich potomkowie będą odrabiać pisowskie przywileje,korupcję i miliardy jak już nie biliony.