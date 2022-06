Wspominają Tadeusza Gołębiewskiego. "Wszystko zawdzięczał swojej ciężkiej pracy"

"Tytan pracy"

O wspomnienie poprosiliśmy: prezesa Polskiego Klubu Biznesu, do którego należał Tadeusz Gołębiewski, prezesa Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego oraz włodarza Mikołajek, gdzie znajduje się pierwszy z hoteli-molochów należących do biznesmena. Wszyscy jednogłośnie podkreślają, że jego śmierć jest ogromną stratą.

– To wielka strata dla całych Mikołajek. Sprawując urząd burmistrza ponad 20 lat, mogę śmiało powiedzieć, że nigdy w biznesie nie spotkałem tak uczciwego i praworządnego człowieka – nie kryje smutku Piotr Jakubowski. – Tadeusz Gołębiewski to wzór do naśladowania dla innych przedsiębiorców. Sam przywiązywał się do swoich pracowników i zjednywał sobie ludzi. Dyrekcja Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach praktycznie nie zmieniła się od samego początku – dodaje.