Wybory 2020. Andrzej Duda w spocie wystąpił na tle nielegalnego logo

Sztab wyborczy urzędującego prezydenta zaprezentował spot 6 kwietnia . Tego też dnia Andrzej Duda na wspólnej konferencji z ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim namawiali do nabywania polskich produktów.

- Ruszamy z narodową akcją wsparcia polskich producentów i firm "Produkt polski". Wspierając polskie produkty żywnościowe, przemysłowe, usługi, wpieramy naszą gospodarkę. Dajemy sobie szansę, by przetrwać ten trudny okres - mówi w spocie Andrzej Duda.

W tle pojawiło się niewłaściwe logo akcji - podaje "Rzeczpospolita". To zaprezentowane jest okrągłe. W środku widać dotykające się ręce, które mają symbolizować granice Polski. Na zewnątrz widnieje napis "Produkt polski".

Rzecz w tym, że prawdziwe logo akcji wygląda inaczej. Oznaczenie "Produktu polskiego" to polska flaga. Na białym tle znajduje się napis "produkt", a na czerwonym - "polski" - tłumaczy "Rz".

Oznaczenie to ma charakter urzędowy - jego używanie zostało unormowane za sprawą ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z 2016 roku. Akt ten przewidywał również, że wszystkie niewłaściwe loga "Produktu polskiego" muszą zniknąć z obiegu do końca 2017 roku. "Rz" przypomina, że tę ustawę podpisał prezydent Duda.

Dziennik zapytał rzecznika sztabu wyborczego kandydata Adama Bielana, dlaczego wykorzystano akurat takie logo. W odpowiedzi Bielan odesłał dziennikarzy do prezydenckiego rzecznika Błażeja Spychalskiego.

- To jest logo akcji pod patronatem prezydenta i nie należy go identyfikować z logo "Produkt polski". Akcja jest szeroka i nie odnosi się tylko do produktów żywnościowych. W pełni współpracujemy ze stroną rządową, wpierając polskich przedsiębiorców - tłumaczy "Rz" Błażej Spychalski.