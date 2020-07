Wybory 2020. Druga tura: jak głosować na wakacjach

Przepisy przewidują dwa sposoby oddania głosu na urlopie. Wyborcy mogą dopisać się do spisu wyborców albo uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców można złożyć do 7 lipca osobiście w urzędzie gminy, w której chcemy głosować lub drogą elektroniczną W tym drugim przypadku wchodzimy na platformę gov.pl i klikamy w "Meldunek i wybory". Gdy system przekieruje nas na kolejną stronę, pomijamy pierwszą sekcję ("meldunek") i wybieramy "Złóż wniosek o dopisanie do listy wyborców".

Elektroniczna możliwość dopisania się przewidziana jest tylko dla osób profil zaufany lub e-dowód. Nie korzystasz z żadnego z tych "udogodnień"? Żadna strata, bo założenie profilu zaufanego umożliwia większość banków w Polsce. To szybkie i całkowicie bezpłatne. Tu wyjaśniamy, jak to zrobić .

Wniosek o dopisanie można było składać przed pierwszą turą do dnia 23 czerwca. Jeśli wyborca złożył już taki wniosek przed pierwszą turą, prawo do oddania głosu w gminie jego wyboru rozciąga się również na drugą turę głosowania.

Z kolei zaświadczenie o prawie do głosowania uprawnia do oddania głosu w dowolnie wybranej miejscowości w Polsce. Odbierzemy je w gminie, w której jesteśmy wpisani do spisu wyborców. Zaświadczenie można odbierać do piątku 10 lipca.