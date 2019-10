Wybory parlamentarne 2019. Komisje wyborcze pracują nawet na platformach wydobywczych

Od godz. 7 rano trwa głosowanie w całym kraju. Rozpoczęło się bez utrudnień - podała w niedzielę przed południem Państwowa Komisja Wyborcza. Głosowanie potrwa do godz. 21.

Lotos działa w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego obejmują trzy obszary i leżą we wschodniej części polskiego obszaru morskiego.

PKW utworzyła 27 415 obwodów do głosowania, w tym 320 znajduje się za granicą, a pięć mieści się na polskich statkach. Uprawionych do głosowania jest ok. 30 mln Polaków.